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الخميس، 20-04-2023 12:45 م

استقرار أسعار الذهب عالمياً

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الوكيل الاخباري - استقرت أسعار الذهب الخميس، بعد أن سجلت أدنى مستوى في أكثر من أسبوعين في الجلسة السابقة، وذلك في وقت ينصب فيه تركيز المستثمرين على احتمال رفع البنوك المركزية أسعار الفائدة لاحتواء الضغوط التضخمية.

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وقال مات سيمبسون المحلل البارز في سيتي إندكس "على الرغم من هبوط الذهب إلى ما دون 1980 دولارا بالأمس، سارع المستثمرون إلى اغتنام فرصة الانخفاض السريع ودفعوا الأسعار في المعاملات الفورية مرة أخرى لتتجاوز مستوى الدعم الرئيسي هذا".


وأضاف "لكننا أيضا متأهبون لأن يواصل أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) تشددهم (فيما يتعلق بالسياسة النقدية) في فترة الصمت التي تبدأ السبت قبل الاجتماع القادم لمجلس الاحتياطي الفيدرالي".


وتمنع سياسات المجلس أعضاء اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة المعنية بوضع السياسات واتخاذ القرارات الخاصة بأسعار الفائدة من التحدث علنا أو إجراء مقابلات صحفية من يوم السبت الذي يسبق اجتماع اللجنة وحتى يوم الخميس الذي يلي الاجتماع.


وقال جون ويليامز رئيس المجلس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك الأربعاء إن التضخم لا يزال عند مستويات إشكالية وسيتخذ الاحتياطي الفيدرالي إجراءات لخفضه.


وعادة ما تضعف أسعار الفائدة المرتفعة جاذبية الذهب، لأنها تزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الأصل الذي لا يدر عائدا.


وأظهر استطلاع لرويترز أن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس لمرة أخيرة في مايو قبل وقف الزيادة حتى نهاية عام 2023.


تحرك الأسعار
وزاد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1994.83 دولار للأونصة بحلول الساعة 0555 بتوقيت غرينتش. وظلت العقود الآجلة للذهب الأميركي مستقرة عند 2006.30 دولار.


وتراجع مؤشر الدولار 0.1 بالمئة. ومن شأن تراجع الدولار أن يجعل الذهب أقل تكلفة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.


وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 25.21 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.8 بالمئة إلى 1081.72 دولار وكذلك البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1607.14 دولار، بحسب بيانات "رويترز".

 

سكاي نيوز


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