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الثلاثاء، 25-04-2023 12:17 م

الأسهم الأوروبية تتراجع مع تقييم المستثمرين لنتائج مجموعة من الشركات

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الوكيل الإخباري - تراجعت الأسهم الأوروبية يوم الثلاثاء فيما يعكف المستثمرون على تقييم المزيد من نتائج الشركات والتعليقات الصادرة عن صانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي بشأن توقعات أسعار الفائدة.

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وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 %  بحلول الساعة 0718 بتوقيت جرينتش، متأثرا بتراجع قطاعي التعدين والبنوك 1.8 % و1.5 % على التوالي، فيما زاد مؤشر المواد الغذائية والمشروبات 0.2 % .


وعادت مخاوف القطاع المصرفي إلى الواجهة بعدما أعلن بنك فيرست ريبابليك الأمريكي أن ودائعه تراجعت بأكثر من 100 مليار دولار في الربع الأخير وأنه يدرس خيارات مثل إعادة هيكلة ميزانيته العمومية. ( investing )


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