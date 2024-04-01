البنك الدولي: نمو اقتصادات آسيا سيتباطأ إلى 4.5% في 2024

الوكيل الإخباري - قال البنك الدولي في تقرير صدر اليوم الاثنين، إن الاقتصادات الآسيوية لا تعمل جيدا قدر الإمكان، ومن المتوقع أن يتباطأ النمو في المنطقة إلى 4.5 % هذا العام من 5.1 % في عام 2023.

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وبين التقرير أن الديون والحواجز التجارية والشكوك المتعلقة بالسياسات تؤدي إلى إضعاف الديناميكية الاقتصادية في المنطقة، ويتعين على الحكومات بذل المزيد من الجهود لمعالجة المشاكل طويلة الأجل مثل ضعف شبكات الأمان الاجتماعي ونقص الاستثمار في التعليم.



وتنمو اقتصادات آسيا بشكل أبطأ مما كانت عليه قبل الجائحة، ولكن بشكل أسرع من أجزاء أخرى من العالم.



كما أن انتعاش التجارة العالمية – التجارة في السلع والخدمات نمت بنسبة 0.2% فقط في عام 2023 ولكن من المتوقع أن تنمو بنسبة 2.3 % هذا العام– وتخفيف الظروف المالية مع قيام البنوك المركزية بتخفيض أسعار الفائدة سيساعدان على تعويض النمو الأضعف في الصين.

