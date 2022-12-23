التضخم في اليابان عند أعلى مستوى له منذ 41 عاما

الوكيل الإخباري - سجل التضخم الأساسي في اليابان أعلى مستوى له منذ 41 عاماً، وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في اليابان بنسبة 3.7 بالمئة في تشرين الثاني على أساس سنوي، مسجلاً أسرع وتيرة منذ ديسمبر 1981 عندما ارتفع بنسبة 4 بالمئة.

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وجاءت القراءة متماشية مع تقديرات المحللين وكانت القراءة قد سجلت 3.6 بالمئة الشهر الماضي، حسب شبكة (سي ان بي سي) الاقتصادية اليوم الجمعة.



هذا ولا تزال القراءة أعلى من مستهدف التضخم لبنك اليابان البالغ 2 بالمئة.



وكان قد ارتفع معدل أسعار المستهلكين السنوي في اليابان وسط ارتفاع أسعار السلع الخام المستوردة واستمرار ضعف الين.



بترا