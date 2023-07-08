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السبت، 08-07-2023 10:28 ص

الداو جونز يتراجع بنسبة 1.96% مسجلًا أسوأ أداء أسبوعي منذ مارس

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الوكيل الإخباري - تراجعت مؤشرات الأسواق الأميركية، أمس الجمعة، وأغلقت على انخفاض هذا الأسبوع، حيث كافحت وول ستريت للتخلص من المخاوف من أن الفدرالي الأميركي قد يبدأ في رفع أسعار الفائدة مرة أخرى في وقت لاحق من هذا الشهر.

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وخسر مؤشر S&P 500 بنسبة 0.29% ليغلق عند 4398.95 ، بينما انخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.13% ليغلق عند 13660.72. وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي 187.38 نقطة أو 0.55% ليستقر عند 33734.88 نقطة.


وأغلقت جميع المؤشرات الرئيسية الثلاثة الأسبوع على خسائر، حيث انخفض مؤشر 500 S&P بنسبة 1.16%، بينما انخفض مؤشر ناسداك بنسبة 0.92%، وفقد مؤشر داو جونز 1.96% مسجلاً أسوأ أداء أسبوعي له منذ مارس.


أظهر تقرير الوظائف الصادر عن وزارة العمل لشهر يونيو زيادة أقل من المتوقع، مما أدى إلى تباطؤ من مايو. وارتفعت الوظائف غير الزراعية بمقدار 209 ألف وظيفة، بينما جاء معدل البطالة عند 3.6%. توقع الاقتصاديون الذين استطلعت آراؤهم داو جونز زيادة 240 ألف وظيفة ومستوى مماثل من البطالة.


لكن أجزاء من التقرير ، بما في ذلك أرقام الأجور الأقوى من المتوقع ، زادت المخاوف من أن الفدرالي قد يكون لديه سبب لاستئناف عمليات الرفع في وقت لاحق من هذا الشهر، إذ ارتفع متوسط الدخل في الساعة بنسبة 0.4% في يونيو و 4.4% عن العام الماضي. في غضون ذلك، انخفض معدل البطالة من 3.7% في مايو.

 

CNBC

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