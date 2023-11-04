الذهب عالمياً يسجل أول خسارة اسبوعية منذ قرابة شهر

الوكيل الاخباري - سجل الذهب عالمياً أول خسارة أسبوعية منذ ما يقرب من شهر، مع تباطؤ الإقبال على المعدن الذي يعد ملاذا آمنا.



وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1989.83 دولار للأوقية (الأونصة).



وجاءت تحركاته في نطاق ضيق بلغ 6 دولارات، كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1997.40 دولار.



وانخفض الذهب 1% تقريبا منذ بداية الأسبوع، مبتعدا عن مستوى 2000 دولار الذي سجله الشهر الماضي بسبب تصاعد التوتر في منطقة الشرق الأوسط.

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وتراجعت أسعار الذهب بسبب تقلص المخاطر الجيوسياسية في المنطقة.



وتتجه الأسهم صوب أكبر ارتفاع أسبوعي لها في عام، بينما ارتفعت السندات وتراجع الدولار مع ترحيب المستثمرين بتوقف حملة رفع أسعار الفائدة الأمريكية.

