المغرب يسجل ارتفاعا في قيمة الاستثمارات الخارجية

الوكيل الاخباري- سجل المغرب، قيمة استثمارات في الخارج هي الأعلى في السنوات الخمس الماضية، ببلوغها 17,9 مليار درهم برسم سنة 2021.

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وبحسب معطيات مكتب الصرف، فإن هذا الرقم يمثل زيادة قدرها 10 مليارات درهم مقارنة بسنة 2020 التي بلغت فيه هذه الاستثمارات 7,7 مليارات درهم.



وفي سنة 2019، بلغت استثمارات المغرب في الخارج حوالي 10,9 مليارات درهم، و9,9 مليارات درهم سنة 2018، و11,9 مليار درهم سنة 2017.



أما صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب، فقد حققت خلال السنة الماضية حوالي 20 مليار درهم، مقابل 16,7 مليار درهم سنة 2020، أي بزيادة قدرها 20,5 في المائة.



وأضاف مكتب الصرف، إن تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج، حققت حوالي 93,2 مليار درهم، مقابل 68,1 مليار درهم سنة 2020، أي بارتفاع قدره 36,8 في المائة.

روسيا اليوم