انخفاض أسعار الذهب عالميا

الوكيل الاخباري - انخفضت أسعار الذهب، الاثنين، بعد بلوغها أعلى مستوى في قرابة شهر مع تصاعد المخاوف من الصراع في غزة، والذي دفع المعدن النفيس للصعود بأكثر من ثلاثة بالمئة في الجلسة السابقة.

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بحلول الساعة 01:02 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5 بالمئة إلى 1921.69 دولار للأونصة.



وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.4 بالمئة إلى 1934.40 دولار للأونصة.

وسجل الذهب، الذي ينظر إليه كاستثمار آمن في أوقات الاضطرابات، أعلى مستوى منذ 20 سبتمبر عند 1934.82 دولار للأونصة في وقت سابق من الجلسة بعدما صعد 3.4 بالمئة يوم الجمعة في أعلى زيادة يومية له في سبعة أشهر.

سكاي نيوز