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السبت، 19-08-2023 11:30 ص

انخفاض التداول الأسبوعي في بورصة عمّان 19.5%

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الوكيل الاخباري - بلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خلال الفترة من 13/08 – 17/08 حوالي (3.2) مليون دينار مقارنة مع (4.0)مليون دينار للأسبوع السابق وبنسبة انخفاض (19.5%).

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وبلغ حجم التداول الإجمالي لهذا الأسبوع حوالي (16.1) مليون دينار مقارنة مع (20.0)مليون دينار للأسبوع السابق.

 

أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال هذا الأسبوع فقد بلغ (9.4) مليون سهم، نفذت من خلال (8770) عقداً.


وعلى صعيد المساهمة القطاعية في حجم التداول، فقد احتل قطاع الخدمات المرتبة الأولى حيث حقق ما مقداره (5.85) مليون دينار وبنسبة (36.42%) من حجم التداول الإجمالي، وجاء في المرتبـة الثانيـة قطاع المالي بحجم مقداره (5.33) مليون دينـار وبنسبـة ( 33.18%)، وأخيراً قطاع الصناعة بحجم مقداره (4.89) مليون دينار وبنسبة (30.39%).


أما عن مستويات الأسعار، فقد انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا الأسبوع إلى (2386.9) نقطة مقارنة مع (2443.0) نقطة للأسبوع السابق بانخفاض نسبته (2.3%). وعلى الصعيد القطاعي فقد انخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة (2.29%) , و انخفض الرقم القياسي لقطاع المالي بنسبة (1.75%) , و انخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة (4%) .


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