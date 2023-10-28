انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية أكثر من 350 نقطة

الوكيل الإخباري - انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، الليلة الماضية 359 نقطة بعد خسارة في اليومين الماضيين بلغت أكثر من ألف نقطة.

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وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي، الجمعة 366 نقطة ليتراجع الى 32417 نقطة، فيما ارتفع مؤشر"نازداك"، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة 47 نقطة فقط ليصل الى 12643 نقطة.



أما مؤشر (S&P500) فانخفض نحو 20 نقطة ليتراجع الى 4117 نقطة، كما انخفض أيضا مؤشر (رسل 2000)، وهو مؤشر الشركات لرؤوس الأموال الصغيرة، نحو 20 نقطة ليصل الى 1636 نقطة.



وانخفض سهم شركة شيفرون أكثر من 10 دولارات في السهم الواحد، وفي قطاع البنوك انخفضت أسعار بنك أوف أميركا وبنك شيس منهاتن.



الى ذلك، استقر سعر النفط الأميركي الخام (وسن تكساس) عند 85 دولارا للبرميل الواحد.

