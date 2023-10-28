السبت 28-10-2023
الوكيل الاخباري

اقتصاديون: الاحداث في المنطقة تستدعي خططاً طارئة لحماية الاقتصاد الأردني

استشهاد شاب فلسطيني برصاص مستوطنين في نابلس

مستوطنون يهددون أطفال الضفة بالدمى الدموية والتهجير

صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة

ماليزيا تهدد "ميتا" و"تيك توك" باتخاذ اجراءً حازما

منظمة حقوقية : انقطاع الاتصالات في غزة قد يكون "غطاءً لفظائع جماعية"

وزير الخارجية الروسي: تدمير غزة وطرد سكانها سيخلق كارثة طويلة الأمد

البرلمان العربي: صمت وتخاذل المجتمع الدولي يشجع الاحتلال على التمادي

المتحدث باسم جيش الاحتلال: قواتنا التي دخلت إلى قطاع غزة خلال الليل لا تزال في مواقعها

المركزي: لا تعديل على اوقات دوام البنوك نهاية الشهر الجاري

عاجل

المتحدث باسم جيش الاحتلال: قواتنا التي دخلت إلى قطاع غزة خلال الليل لا تزال في مواقعها

السبت، 28-10-2023 09:09 ص

انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية أكثر من 350 نقطة

511336


الوكيل الإخباري - انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، الليلة الماضية 359 نقطة بعد خسارة في اليومين الماضيين بلغت أكثر من ألف نقطة.

اضافة اعلان


وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي، الجمعة 366 نقطة ليتراجع الى 32417 نقطة، فيما ارتفع مؤشر"نازداك"، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة 47 نقطة فقط ليصل الى 12643 نقطة.


أما مؤشر (S&P500) فانخفض نحو 20 نقطة ليتراجع الى 4117 نقطة، كما انخفض أيضا مؤشر (رسل 2000)، وهو مؤشر الشركات لرؤوس الأموال الصغيرة، نحو 20 نقطة ليصل الى 1636 نقطة.


وانخفض سهم شركة شيفرون أكثر من 10 دولارات في السهم الواحد، وفي قطاع البنوك انخفضت أسعار بنك أوف أميركا وبنك شيس منهاتن.


الى ذلك، استقر سعر النفط الأميركي الخام (وسن تكساس) عند 85 دولارا للبرميل الواحد.

إقرأ ايضا
383856_36_1664979880

اقتصاديون: الاحداث في المنطقة تستدعي خططاً طارئة لحماية الاقتصاد الأردني

4444444

بسبب العدوان على غزة.. الاحتلال يواجه خطر تعطّل التجارة الخارجية

143-133704-gold-prices-today-in-jordan-friday-december-2-2022_700x400

ارتفاع ملحوظ على اسعار الذهب بالاردن اليوم السبت

55454

الذهب يتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي

453226

ارتفاع اسعار النفط عالمياً

1020232605128258006918

انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية أكثر من 500 نقطة

أخبار متعلقة
1020232605128258006918

انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية أكثر من 500 نقطة

511336

انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية أكثر من 500 نقطة

1698182731489

ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية 370 نقطة

1696625554125

ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية أكثر من 500 نقطة

1696365333585

خسارة مؤشرات الأسهم الأميركية 760 نقطة

1696278917859

انخفاض مؤشر داو جونز وتراجع النفط