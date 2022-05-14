بدء توزيع فواتير الكهرباء بالتعرفة المدعومة

الوكيل الإخباري - تبدأ شركات توزيع الكهرباء اليوم السبت، توزيع فواتير الكهرباء بالتعرفة الكهربائية الجديدة المدعومة التي بدأ تطبيقها مطلع نيسان الماضي.



وقال وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، في مؤتمر صحفي أول أمس الخميس إن فواتير الكهرباء بالتعرفة المدعومة، سيبدأ توزيعها اعتبارا من يوم السبت .



وأكدت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بحسب نتائج الدراسة التي اجريت اخيرا، وصول الدعم لمستحقيه، داعية من لم يسجلوا عبر منصة الدعم بعد، إلى التسجيل للاستفادة من الدعم.



وأثبتت نتائج الدراسة التي أجريت على فواتير الكهرباء لشهر نيسان، دقة الأرقام والنسب التي أعلنت عنها الهيئة سابقا حول الفئات والشرائح التي ستستفيد من دعم الكهرباء، ومعدل الزيادة والنقص على قيم فواتير الكهرباء بالنسبة للفئات التي سجلت للحصول على دعم الكهرباء وغير المسجلين بعد للحصول على الدعم.



وأشارت الهيئة إلى أن قراءة العدادات وإصدار الفواتير، سيستمر حسب المواعيد السابقة، ولن يتم التغيير على مواعيد قراءتها وإصدارها.

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