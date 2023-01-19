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الخميس، 19-01-2023 10:09 ص

بعثة للوكالة الدولية للطاقة الذرية بموقع تشيرنوبل بأوكرانيا

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الوكيل الإخباري - افتتح مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل ماريانو غروسي أمس الأربعاء، بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية للدعم والمساعدة في تشيرنوبل شمالي أوكرانيا، وهو موقع حادث التسرب عام 1986 .

وقال غروسي إن الوكالة تبدأ برنامجا شاملا للغاية للمساعدة في سلامة وأمن المنشأة، مشيرا إلى أن هدف البعثة وجود خبراء للوكالة في أوكرانيا طالما أن الحكومة ترى ذلك مناسبا.

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وتتمركز فرق من خبراء السلامة والأمن النوويين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية في محطات الطاقة النووية الأوكرانية وموقع تشيرنوبل هذا الأسبوع.


وقالت الوكالة انه سيكون لديها نحو 12 موظفا في وقت واحد على الأرض في أوكرانيا.


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