بعد الغاز.. روسيا تنوي تصدير الغذاء بالروبل

الوكيل الاخباري- قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، الأحد، إن بلاده ستصدر الغذاء والمحاصيل إلى الدول الصديقة فقط وبعملة الروبل أو بعملات تلك الدول، وفق ما نقلت عنه وكالة الإعلام الروسية.



وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن الخميس، عن توقيعه مرسوما بشأن تجارة الغاز مع ”الدول غير الصديقة“، يقضي بضرورة الدفع بالروبل، ويقضي المرسوم بضرورة فتح حسابات في البنوك المحلية الروسية بالنسبة للدول الغربية التي تحتاج إلى شراء الغاز من روسيا.







وكلف بوتين، البنك المركزي والحكومة وشركة الغاز ”غاز بروم“ بوضع آليات لكيفية التسديد بالروبل مقابل شراء الدول غير الصديقة للغاز الطبيعي الروسي.

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