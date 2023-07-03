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بيان صادر عن البنك المركزي الاردني

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الإثنين، 03-07-2023 04:39 م

بيان صادر عن البنك المركزي الاردني

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الوكيل الاخباري - تشير البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي الى أن حوالات العاملين في الخارج شهدت تحسنًا في أدائها خلال شهر ايار من عام 2023 بالمقارنة مع ذات الشهر من عام 2022 وبنسبة 2.3% لتبلغ ما مقداره 296.8 مليون دولار (210.4 مليون دينار).
 
وقد بلغت حوالات العاملين في الخارج خلال الخمسة شهور الاولى من عام 2023 ما مقداره 1,399.7 مليار دولار (992.4 مليون دينار)، وذلك مقابل 1,421.7 مليار دولار ( مليار دينار) خلال الفترة المقابلة من عام 2022.

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