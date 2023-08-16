تراجع مؤشرات الأسهم الأميركية

الوكيل الاخباري- راجعت مؤشرات الأسهم الأميركية مٌجددا، اليوم الأربعاء، أكثر من 300 نقطة، بعدما انخفضت يوم أمس نحو 600 نقطة.

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وانخفض مؤشر داو جونز، قبيل إغلاق اليوم، نحو 160 نقطة ليصل إلى 34783 نقطة، كما انخفض مؤشر "نازداك"، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، أكثر من 130 نقطة ليصل إلى 13495 نقطة.



أما مؤشر (S&P500) فانخفض أيضا نحو 30 نقطة ليصل إلى 4411 نقطة، وكذلك انخفض مؤشر (رسل 2000) أكثر من 12 نقطة ليتراجع إلى 1880 نقطة.

الى ذلك، انخفض سعر النفط الخام الأميركي نحو دولار عن يوم أمس ليصل إلى 79 دولارا للبرميل الواحد.