تركيا تعتزم شراء القمح الأوكراني بخصم 25%

الوكيل الاخباري- أعلن وزير الزراعة والغابات التركي وحيد كيريشتشي، أن تركيا تعتزم شراء الحبوب من أوكرانيا بخصم يزيد عن 25%، وجاء ذلك وفق ما نقلته صحيفة "يني شفق" عن الوزير اليوم الثلاثاء.

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وأشار الوزير التركي إلى أن أن أنقرة تبذل جهودا دبلوماسية نشطة لإلغاء حظر صادرات الحبوب من الموانئ الأوكرانية.



ونقلت الصحيفة عن الوزير قوله: "تم التوصل إلى اتفاق مع أوكرانيا بشأن شراء الحبوب بخصم يزيد عن 25%. ومع ذلك، فهم يواجهون معضلة فيما يتعلق بالأمن وتصدير المنتجات ويريدون أن تكون تركيا بمثابة حكم في هذه العملية. كل من روسيا وأوكرانيا يثقون بنا".



ووفقا للوزير التركي فإن بلاده ستستضيف اجتماعين هامين هذا الأسبوع مخصصين لتوريد الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق العالمية، سيعقد أحدها في اسطنبول بمشاركة ممثلين عن روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة، وهذا الاجتماع سيكون مكرسا لإنشاء مركز مراقبة لنقل الحبوب الأوكرانية عن طريق البحر.



وقال كيريشتشي، إن "وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيناقش قضايا متعلقة بإنشاء "ممر حبوب" في أنقرة يوم الأربعاء.



وفي وقت سابق، ذكرت السلطات التركية أن المفاوضات بشأن إنشاء ما يسمى مركز حبوب في اسطنبول تسير بشكل جيد بشكل عام، وقد تبدأ شحنات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود وعبر المضائق في المستقبل القريب.



وأدى الوضع في أوكرانيا والعقوبات واسعة النطاق المفروضة على روسيا من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى اضطرابات في إمدادات الحبوب، مما يزيد من مخاطر حدوث أزمة غذائية في العديد من البلدان حول العالم.

روسيا اليوم