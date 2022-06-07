الثلاثاء 07-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

بيروت: الجيش يوقف 64 شخصا حاولوا المغادرة بحرا بطريقة غير شرعية

السلطات السودانية تسمح للبشير بحضور مراسم عزاء زوجته

توزيع الكهرباء: إصلاح اعتداءات على الشبكة في المزار الجنوبي - صور

عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون باحات الأقصى

المركزي الأسترالي يرفع أسعار الفائدة أكثر من المتوقع

توقع إنجاز مشروع قانون الاستثمار قبل نهاية الشهر الحالي

الليرة التركية تواصل التراجع بعد تشبث أردوغان بموقفه تجاه الفائدة

مذكرة تفاهم بين الاردن والتشيك للتعاون في مجال الطاقة والتعدين

هيئة الطاقة توضح حول وقف التسجيل على منصة دعم الكهرباء

الاقتصاد السعودي ينمو 9.9% في الربع الأول من 2022

الثلاثاء، 07-06-2022 11:05 ص

تركيا تعتزم شراء القمح الأوكراني بخصم 25%

Capture-12


الوكيل الاخباري- أعلن وزير الزراعة والغابات التركي وحيد كيريشتشي، أن تركيا تعتزم شراء الحبوب من أوكرانيا بخصم يزيد عن 25%، وجاء ذلك وفق ما نقلته صحيفة "يني شفق" عن الوزير اليوم الثلاثاء.

اضافة اعلان

 

وأشار الوزير التركي إلى أن أن أنقرة تبذل جهودا دبلوماسية نشطة لإلغاء حظر صادرات الحبوب من الموانئ الأوكرانية.

ونقلت الصحيفة عن الوزير قوله: "تم التوصل إلى اتفاق مع أوكرانيا بشأن شراء الحبوب بخصم يزيد عن 25%. ومع ذلك، فهم يواجهون معضلة فيما يتعلق بالأمن وتصدير المنتجات ويريدون أن تكون تركيا بمثابة حكم في هذه العملية. كل من روسيا وأوكرانيا يثقون بنا".

ووفقا للوزير التركي فإن بلاده ستستضيف اجتماعين هامين هذا الأسبوع مخصصين لتوريد الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق العالمية، سيعقد أحدها في اسطنبول بمشاركة ممثلين عن روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة، وهذا الاجتماع سيكون مكرسا لإنشاء مركز مراقبة لنقل الحبوب الأوكرانية عن طريق البحر.

وقال كيريشتشي، إن "وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيناقش قضايا متعلقة بإنشاء "ممر حبوب" في أنقرة يوم الأربعاء.

وفي وقت سابق، ذكرت السلطات التركية أن المفاوضات بشأن إنشاء ما يسمى مركز حبوب في اسطنبول تسير بشكل جيد بشكل عام، وقد تبدأ شحنات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود وعبر المضائق في المستقبل القريب.

وأدى الوضع في أوكرانيا والعقوبات واسعة النطاق المفروضة على روسيا من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى اضطرابات في إمدادات الحبوب، مما يزيد من مخاطر حدوث أزمة غذائية في العديد من البلدان حول العالم.

 

روسيا اليوم

إقرأ ايضا
img_7686-990x557

المركزي الأسترالي يرفع أسعار الفائدة أكثر من المتوقع

380946_6_1603879337

توقع إنجاز مشروع قانون الاستثمار قبل نهاية الشهر الحالي

112020385725248

الليرة التركية تواصل التراجع بعد تشبث أردوغان بموقفه تجاه الفائدة

2ac3e7f5-1635-4a9e-9174-2a3be1055c54

مذكرة تفاهم بين الاردن والتشيك للتعاون في مجال الطاقة والتعدين

WGGlL

الاقتصاد السعودي ينمو 9.9% في الربع الأول من 2022

99999999999

الصين تحدد سعر صرف اليوان عند مستوى 6.6649

أخبار متعلقة
9

تركيا ترفع أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء

نفط5

أوروبا تقرّر خفض واردات النفط الروسي "بأكثر من الثلثين"

النفط

أسعار النفط عالميا تصعد إلى أعلى مستوى منذ شهرين

ترامب 2

ترامب: الروبل الروسي أصبح الآن أقوى من أي وقت مضى بسبب أسعار النفط

62920d444c59b77c046eb500

غازبروم تؤكد استمرار توريد الغاز إلى أوروبا

wheat_india-1600px

دول عربية تحظر تصدير حاصلاتها الزراعية.. الهند ليست وحدها