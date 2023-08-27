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الأحد، 27-08-2023 09:27 ص

تطبيق على الهواتف الذكية لأثرى أثرياء العالم حصراً.. ماذا يقدم؟

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الوكيل الإخباري - كشف تقرير صحفي عن وجود تطبيق على الهواتف الذكية مخصص لأثرى الأثرياء في العالم، يبلغ ثمن الاشتراك السنوي فيه 30 ألف دولار.

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وقالت صحيفة "نيويورك بوست" الأميركية إن المشرفين على التطبيق أتاحوا لمراسلها فرصة الاطلاع على هذا التطبيق الذي يتميز بالسرية والحصرية.

وبين ان اسم التطبيق "Myria" وكل الموجودين على التطبيق ناجحون ويملكون تأثيرا عالميا، كما يقول مصممه ري فليمنغز.


وأضاف أنه يبلغ متوسط ثروات المشتركين في التطبيق 600 مليون دولار، ويخدم التطبيق أقل من 100 شخص، وعدد منهم ينتمي إلى ( وادي السيلكون) منطقة صناعة التكنولوجيا البارزة في الولايات المتحدة.


ونوه التقرير إلى أن هناك قائمة انتظار تضم 500 شخص، مع وجود آمال بأن يرتفع عدد المشتركين في التطبيق إلى 1000 بحلول نهاية 2024.


وذكر أن عدد المشتركين هم من رؤساء تنفيذيين لشركات، فضلا عن شبان باعوا شركاتهم الناشئة مقابل مبالغ فلكية.


وقال إن فكرة التطبيق هي إتاحة تواصل الأثرياء مع كل يرغبون فيه، بعيدا عن الأنظار وبشكل سري تماما.

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