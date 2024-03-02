السبت 02-03-2024
الوكيل الاخباري
 

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تقارير: تعويم الجنيه المصري قريب جداً

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السبت، 02-03-2024 08:51 ص

تقارير: تعويم الجنيه المصري قريب جداً

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الوكيل الإخباري - قالت تقارير مصرية، إن موعد تعويم الجنيه المصري قريب جدا، وإنه يجري ترتيب الأمور لتهيئة الأوضاع ماليا، تمهيدا لاتخاذ قرار التعويم.اضافة اعلان


وتسلمت الحكومة المصرية، يوم أمس الجمعة، 5 مليارات دولار أخرى من الدفعة الأولى لصفقة الشراكة الاستثمارية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بشأن مشروع تطوير وتنمية مدينة "رأس الحكمة" على الساحل الشماليّ الغربيّ لمصر، وفقا للمتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني.

ويبلغ سعر صرف الدولار في السوق الرسمية نحو 30.9 جنيه، فإن سعر الجنيه ارتفع في السوق الموازية بنسبة 8% ليتراوح سعر الدولار بين 48 و 50 جنيها حتى ساعات متأخرة من يوم أول أمس الخميس، مقابل مستويات فوق 60 جنيها قبل صفقة رأس الحكمة.

 




 

 


 

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