الثلاثاء 21-02-2023
الوكيل الاخباري

ترامب يعد بالاتصال بالرئيسين بوتين وزيلينسكي ليلة فوزه

الإمارات.. مروحيات تحلق في سماء رأس الخيمة وآليات عسكرية

193 مليون دينار تداولها الأردنيون عبر المحافظ الالكترونية الشهر الماضي

الاحتلال يعتقل خمسة فلسطينيين من القدس

المملكة المتحدة تعيش أزمة طماطم

بلدية المفرق: انهاء تنفيذ أعمال تركيب عبارات انبوبية لتصريف مياه الأمطار-صور

4.32 مليون حركة دفع تمت عبر إي فواتيركم خلال كانون الثاني الماضي

بلدية جرش تغلق موقع بيت آيل للسقوط-صور

فتح خط طيران مباشر بين الأردن والجزائر الشهر المقبل

زلزال بقوة 5.3 درجات يضرب إيران

 
الثلاثاء، 21-02-2023 11:32 ص

خوفا من أخطاء الماضي.. سرعة إعادة الإعمار تعرض تركيا للخطر

ببببب


الوكيل الإخباري - في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وما خلفه من خسائر فادحة طالت العديد من الأبنية، تنحصر الأفكار بالوقت الراهن في إعادة الإعمار وشروط السلامة التي يجب أن يخضع لها.

اضافة اعلان


وفي إطار الجهود التركية للإغاثة بعيدة المدى والمتعلقة بتأمين مساكن لمن فقدوها، تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بإعادة إعمار المناطق المتضررة في غضون عام.

وتشير بعض التقديرات إلى أن تكلفته ستبلغ نحو 25 مليار دولار في حين تشير توقعات أخرى إلى أنها أعلى من ذلك بكثير.

وتقول السلطات إن أكثر من 380 ألف وحدة في 105794 مبنى بحاجة ماسة للهدم أو انهارت، من أصل 2.5 مليون مبنى في جميع أنحاء المنطقة.


وجمعت الحكومة التركية نحو 38 مليار دولار من الضرائب المرتبطة بالزلزال، ويمكن أن توفر هذه الضريبة، التي لاتزال سارية، تمويلا سريعا لبدء جهود إعادة البناء.


لكن الخبراء يعتقدون أن إعادة الإعمار بحاجة إلى تطبيق معايير السلامة من الزلازل بعناية، وتشييد مبان أكثر أمانا في المنطقة التي تمتد على أحد خطوط الصدع الثلاثة التي تتقاطع مع تركيا.


وفي إسطنبول، قالت إيسين كويمين الرئيسة السابقة لغرفة المهندسين المعمارين في المدينة: "إحلال المباني المهدمة ليس هو الضروري فحسب، لكن أيضا إعادة تخطيط المدن بناء على البيانات العلمية مثل عدم البناء على خطوط الصدع وتعلم الدروس من أخطاء الماضي".

وأضافت: "التخطيط الجديد هو ما يجب أن يتصدر الأولويات وليس البناء الجديد". ( سكاي نيوز )

إقرأ ايضا
12202214113954356147586

193 مليون دينار تداولها الأردنيون عبر المحافظ الالكترونية الشهر الماضي

365153_48_1650781847

4.32 مليون حركة دفع تمت عبر إي فواتيركم خلال كانون الثاني الماضي

1 - Copy

تعرف على أسعار الذهب محليا الثلاثاء

5e9fcc3e42360418d979149d

خام برنت يتراجع وسط ترقب اجتماع الفيدرالي

2122146-1677297647

نطاق ضيق للذهب عالمياً ترقباً لبيانات اقتصادية قد تؤثر على الفائدة

220231815517801557967

البنك المركزي يطلق استراتيجيته للمدفوعات الإلكترونية

أخبار متعلقة
7

تحديات كبيرة.. اقتصاد تركيا تحت ضغوط ما بعد الزلزال

Ulw1q28WJp8FQP15ZbcvU6biHHXiDBgeDqKFz315

قرار تركي هام لدعم الليرة

6a86bdf896d337bed94265522a679678a783f3db

84 مليار دولار خسائر الزلزال في تركيا

854

كيف ستتأثر صادرات تركيا بالتبعات الاقتصادية للزلزال؟

c700dc8d-ebf3-4203-8700-5041baf1a386--8VXWW

بورصة اسطنبول تقرر تعليق التداولات

8852

بورصة إسطنبول تهبط 6% وسط مخاوف من تداعيات الزلزال