رفع أسعار البنزين والديزل في تسعيرة أيلول

الوكيل الإخباري - عقدت لجنة تسعير المشتقات النفطية الخميس، اجتماعها الشهري لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محليا للفترة من 1- 30 أيلول 2023، حيث تم استعراض الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر آب ومقارنتها بمثيلاتها لشهر تموز الماضي.

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وبعد تطبيق المعادلة السعرية وفقا للأسعار العالمية على كافة المشتقات النفطية فقد تبين ارتفاع سعر البنزين 90 بمقدار (40) فلسا/ لتر، وارتفاع سعر البنزين 95 بمقدار (40) فلسا / لتر، وارتفاع سعر السولار بمقدار (85) فلسا / لتر.



وعليه، قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية رفع سعر بيع البنزين اوكتان 90 ليصبح (960) فلسا / لتر بدلا من (920) فلسا/ لتر ، ورفع سعر بيع البنزين اوكتان 95 ليصبح (1205) فلسا/ لتر بدلا من (1165) فلسا / لتر، ورفع سعر بيع السولار ليصبح (800) فلس / لتر بدلا من (715) فلسا / لتر .



كما قررت اللجنة تثبيت سعر الكاز لشهر أيلول 2023 عند سعر (620) فلسا / لتر والإبقاء على سعر أسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير للأسطوانة.