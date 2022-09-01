رهانات الرفع الحاد لأسعار الفائدة تهوي بالذهب عالميا بشكل واضح

الوكيل الإخباري - تراجعت أسعار الذهب اليوم إلى ما دون مستوى 1700 دولار الأساسي لفترة وجيزة للمرة الأولى منذ 6 أسابيع مع تمسك البنوك المركزية الكبرى بتشديد السياسة النقدية لمكافحة التضخم مما كبح الطلب على المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

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وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1704.70 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن لامس 1699.30 دولار في وقت سابق في أدنى مستوى منذ 21 يوليو.



وتراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.6 % إلى 1716.60 دولار.



تعرضت أسعار الذهب لضغوط بالغة مع إجبار التضخم الذي بلغ مستويات هي الأعلى في عقود البنوك المركزية حول العالم على تشديد السياسة النقدية. (investing )





