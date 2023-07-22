السبت 22-07-2023
الوكيل الاخباري

عقل يتوقع ارتفاع أسعار المحروقات من 1 - 2.3 قرش الشهر القادم

معسكر حول مشاركة الشباب بالحياة السياسية في جرش

الصيدلاني فارس سعد الدين صبرة مبارك التخرج

خبراء: علامات التغير المناخي تظهر بوضوح في الأردن

اتفاقية بين وزارة الشباب وشركة الدائرة الخضراء للبرمجيات

جامعة اليرموك تعلن حاجتها إلى تعيين أعضاء هيئة تدريس

الامن العام : وفاتان إثر تدهور مركبة في وادي

حزن على مواقع التواصل بعد وفاة الشاب أنس بحادث مؤسف

البرلمان العربي يرحب بتصويت البرلمان البرتغالي لصالح قرار بالاعتراف بالنكبة الفلسطينية

انطلاق بطولة المملكة التنشيطية الأولى لسباحة الزعانف بالعقبة

 
السبت، 22-07-2023 11:57 ص

زيادة راتب الملك تشارلز الثالث بعد تغيير مالي للعائلة المالكة البريطانية

78


الوكيل الاخباري - من المتوقع أن يزداد حجم الأموال التي تمنحها حكومة المملكة المتحدة للعائلة المالكة البريطانية بشكل كبير في السنوات المقبلة، وفقًا لآخر مراجعة للمنحة السيادية السنوية.

وقال مسؤولو الخزانة البريطانية إن نسبة أرباح  Crown Estate المدفوعة لأفراد العائلة المالكة ستنخفض إلى 12% عن العام المقبل، بانخفاض عن المعدل الحالي البالغ 25%.

اضافة اعلان


على الرغم من خفض النسبة المئوية، فإن الارتفاع غير المتوقع في الأرباح يعني أن العائلة المالكة تستعد لتلقي أموال أكثر مما حصلت عليه في السنوات السابقة.

يرتبط المبلغ الممنوح كمنحة سيادية بالأرباح المتولدة عن Crown Estate - والتي تغطي جميع الأصول المملوكة للملك - بما في ذلك أجزاء كبيرة من الأرض ومساحات شاسعة من الساحل البريطاني.

وتبلغ قيمة المحفظة الإجمالية 16 مليار جنيه إسترليني (20.5 مليار دولار) ، وفقًا لـ Crown Estate، وحققت دخلًا إضافيًا كبيرًا من مرافق طاقة الرياح البحرية المملوكة للعائلة المالكة.

وبلغت قيمة المنحة السيادية - التي تستند إلى الأرباح المحققة قبل عامين من السنة المالية المعنية - 86.3 مليون جنيه إسترليني هذا العام دون تغيير عن العام السابق.

ومن المتوقع أن تحقق العائلة المالكة أرباحًا تبلغ حوالي 1.04 مليار جنيه إسترليني من Crown Estate في الفترة من 2023 إلى 2024 و 1.05 مليار جنيه إسترليني في الفترة من 2024 إلى 2025.

وبعد التعديل الجديد، فـ 12% يعني أن النظام الملكي يمكن أن يتلقى 124.8 مليون جنيه إسترليني في 2025 إلى 2026 و 126 مليون جنيه إسترليني في العام التالي.

إقرأ ايضا
7202318155256677365815

عقل يتوقع ارتفاع أسعار المحروقات من 1 - 2.3 قرش الشهر القادم

45

التمويل الدولية تدرس استثمار 1.5 مليار دولار في أوكرانيا

64badd566e1de

العراق يتفق على تزويد لبنان بمليوني طن من النفط سنوياً

454

المركزي الروسي يرفع الفائدة

256

أردوغان: المحادثات مع بوتين قد تؤدي لعودة العمل باتفاق الحبوب

71b8418b-8531-4123-9602-70bdfef11043

الطاقة الدولية: توقعات طلب النفط تعتمد على نمو الصين

أخبار متعلقة
8A60E961-210A-4044-99FA-0E4B80F25AC8

بريطانيا: أسعار المنازل تشهد أكبر انخفاض منذ عقد

image_processing20230627-244135-wvzykb

دراسة: مسار تحول الطاقة في بريطانيا بطيء بشكل مقلق