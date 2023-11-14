الثلاثاء 14-11-2023
الوكيل الاخباري

الهلال الأحمر الفلسطيني: توقف مولد الطاقة الوحيد بمستشفى الأمل في خان يونس

اعلان صادر عن القوات المسلحة الأردنية

سعر غرام الذهب 21 والليرة الانجليزية اليوم في الاردن

توضيح حول رواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي

إعلان نتائج مسح السكان والصحة الأسرية الخميس المقبل

حقوق الانسان تطالب بفتح تحقيق دولي في ما يجري بغزة

ارتفاع عدد شهداء قصف منزلين بخان يونس الى 13 شهيداً

الدفاع المدني يحذر: انزلاقات وسيول وغبار

الفاو: جميع سكان غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي

الامانة تعلن حالة الطوارئ المتوسطة

عاجل

الهلال الأحمر الفلسطيني: توقف مولد الطاقة الوحيد بمستشفى الأمل في خان يونس

الثلاثاء، 14-11-2023 09:45 ص

سعر غرام الذهب 21 والليرة الانجليزية اليوم في الاردن

1020233110389228135256


الوكيل الإخباري- استقر سعر غرام الذهب والليرة الانجليزية والرشادية اليوم الثلاثاء في الاردن وفقا للنقابة العامة لاصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات .

حيث بلغ  سعر غرام الذهب  من عيار 21  عند 39.4 ديناراً للبيع للمواطنين، مقابل 37.7 ديناراً للشراء منهم ، فيما سعر غرام الذهب  من عيار 18  عند 35 دينارًا للبيع للمواطنين، مقابل 32 دينارًا للشراء منهم. وفقا للتسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة

وفيما يتعلق بالليرة الذهبية، فقد استقر سعر ليرة الذهب عيار 21 للإنجليزية (بوزن 8 غرامات) عند 320 دينارًا، بينما بلغت 280 دينارًا لليرة الرشادية عيار 21 (بوزن 7 غرامات) وفقا لما اكده امين سر النقابة سليم ديب 

اضافة اعلان


إقرأ ايضا
222

ارتفاع أسعار النفط اليوم

إنتاج-الهيدروجين-الأخضر

وزارة الطاقة توقع 4 مذكرات تفاهم لإنتاج الهيدروجين الأخضر

LYNXNPEB880JW_L

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً اليوم

147-212942-gold-prices-today-jordan-saturday-9-july-2022_700x400

عيار 21 و18 .. اسعار الذهب بالاردن اليوم

7

تراجع قيمة مستوردات المملكة من النفط والمجوهرات والحبوب خلال 8 أشهر

149385

النفط يتراجع اليوم وسط مخاوف من انكماش الطلب في الصين وأميركا

أخبار متعلقة
1020232115752281952306

سعر ليرة الذهب بالاردن اليوم السبت

ليرة-الذهب-الانجليزي

330 دينارا سعر ليرة الذهب الانجليزية في الاردن اليوم السبت

102023101139978633444

اسعار الليرة الذهب الانجليزية والرشادية بالأردن اليوم الخميس

540_product

4 دنانير انخفاض ليرة الذهب محلياً

920235122022411695744

325 ديناراً سعر ليرة الذهب الانجليزية بالأردن اليوم الخميس

9202321141134251041197

سعر ليرة الذهب 21 بالاردن اليوم