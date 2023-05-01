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الإثنين، 01-05-2023 10:49 ص

صادرات الزرقاء التجارية تسجل 9.5 ملايين دينار الشهر الماضي

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الوكيل الإخباري - بلغت قيمة الصادرات التجارية (إعادة التصدير) لمدينة الزرقاء خلال شهر نيسان الماضي 9.512 ملايين دينار، وفق ما أكد رئيس غرفة تجارة الزرقاء حسين شريم

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وقال شريم، في بيان صحفي الاثنين، إن السيارات ولوازمها شكلت أغلب صادرات الزرقاء التجارية لشهر نيسان، إضافة إلى مواد البناء والأدوات الصحية، والأدوية ومستلزماتها، والمواد الغذائية، والألبسة والمجوهرات، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية ،والأثاث المنزلي والمكتبي والقرطاسية.


وأشار إلى إصدار 261 شهادة منشأ وفقاً لإحصائية غرفة التجارة ومكتبها في المنطقة الحرة في الزرقاء.





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