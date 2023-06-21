صندوق النقد يعد منصة عالمية لعملات رقمية خاضعة للبنوك المركزية

الوكيل الإخباري - صرحت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي بأن الصندوق يعمل على إنشاء منصة لعملات رقمية خاضعة للبنوك المركزية لتيسير المعاملات بين الدول.

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وقالت جورجيفا في مؤتمر شاركت فيه بنوك مركزية إفريقية في الرباط إن العملات الرقمية الخاضعة للبنوك المركزية يجب ألا تكون مقترحات وطنية متفرقة، وذلك من أجل التمتع بمعاملات أكثر كفاءة ونزاهة.



وأضافت: لهذا السبب نعمل في صندوق النقد الدولي على تصور عن منصة عالمية لعملات رقمية للبنوك المركزية.



وشددت مديرة الصندوق على أن هناك 114 بنكاً مركزياً في مرحلة ما من استكشاف العملات الرقمية واستكملت عشرة منها المهمة بالفعل.



وتابعت: إذا طورت الدول عملات رقمية للبنوك المركزية للاستخدام المحلي فقط، فإننا بذلك لا نستفيد من كامل قدرتها.



وترى جورجيفا أن عملات البنوك المركزية الرقمية قد تساعد أيضا في تعزيز الشمول المالي وخفض كلفة التحويلات، مشيرة إلى أن كلفة تحويل الأموال بلغت نحو 44 مليار دولار سنوياً.

