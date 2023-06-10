السبت 10-06-2023
الوكيل الاخباري

الأردنيون يحتفلون بيوم الجيش وذكرى الثورة العربية الكبرى السبت

مصرفي روسي: هيمنة الدولار ستنتهي في وقت قريب

هدنة السودان تدخل حيز التنفيذ

لأول مرة منذ 15 شهراً .. تثبيت متوقع للفائدة الأمريكية الشهر الحالي

رئيس ‎الوزراء البريطاني الأسبق جونسون يعلن استقالته من البرلمان

غوتيريش يدين الهجوم على بعثة الأمم المتحدة في مالي

فيديو - رفع كسوة الكعبة المشرفة 3 أمتار استعدادا لموسم الحج

بعد مشهد الرعب بالغردقة.. فيديو يرصد صيد "القرش المفترس"

محامي صدام حسين يكشف حقيقة إعدام الرئيس العراقي الراحل شنقا

وفيات السبت 10-6-2023

 
السبت، 10-06-2023 09:15 ص

مصرفي روسي: هيمنة الدولار ستنتهي في وقت قريب

2198526-110430819


الوكيل الإخباري - قال أحد أقوى المصرفيين في موسكو إن نهاية هيمنة الدولار الأمريكي قريبة مع صعود اليوان الصيني، مضيفا أن بقية العالم يرى خطر محاولة الغرب لتركيع روسيا بعد حربها مع أوكرانيا.

اضافة اعلان


وقال أندري كوستين، الرئيس التنفيذي لبنك في.تي.بي، ثاني أكبر البنوك الروسية الذي تسيطر عليه الدولة، إن الأزمة كانت إيذانا بتغيرات كاسحة في الاقتصاد العالمي، وتقوض العولمة في الوقت الذي كانت فيه الصين تتولى زمام القوة الاقتصادية العالمية الكبرى.

وأشار الى أن العالم يخوض حربا باردة جديدة، حربا ساخنة أكثر خطورة من الحرب الباردة.

وقال إن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي سيخسران من التحركات لتجميد مئات المليارات من الدولارات من الأصول السيادية الروسية إذ تتجه العديد من الدول إلى تسوية المدفوعات بعملات أخرى غير الدولار واليورو بينما تتجه الصين نحو إزالة قيود العملة.

وقال كوستين الحقبة التاريخية الطويلة لهيمنة الدولار الأمريكي تقترب من نهايتها، أعتقد أن الوقت قد حان كي ترفع الصين تدريجيا قيود العملة.

كان الدولار الأمريكي هو المسيطر منذ أوائل القرن العشرين عندما تجاوز الجنيه الإسترليني كعملة احتياطية عالمية، على الرغم من أن بنك جيه بي مورجان قال هذا الشهر إن علامات تراجع الدولار تتكشف في الاقتصاد العالمي. 

إقرأ ايضا
yES672Anbmc2Xtr4cyKwBcxhhENGdGPRMlXNKBYP

انخفاض أسعار الذهب اليوم في الأردن 20 قرشاً

2198356-2041301016

لأول مرة منذ 15 شهراً .. تثبيت متوقع للفائدة الأمريكية الشهر الحالي

main_image64833a783d437

المركزي الروسي يثبت الفائدة

fqVcIEYf1EDv6w1Cm2fLQHMX0mG5z4vRjZSZMsnv

النفط يرتفع لكن مخاوف الطلب تحد من المكاسب

عمان-الأهلية-تهنىء-بعيد-الجلوس-الملكي-597x430

مجتمع الأعمال: الأردن يواصل مسيرة النمو والبناء بقيادة الملك

2ec413a0e734115432ecac906fecd2aa70730fa8

الذهب يتجه لتحقيق مكسب أسبوعي وسط توقعات بعدم رفع الفائدة

أخبار متعلقة
64634b6e4c59b71b0f78e81b

الطاقة الدولية: صادرات الذهب الأسود الروسي عند أعلى مستوى

LYNXNPEE9K0ME_L

ملياردير إماراتي يدعو لإصدار عملة خليجية مُوحدة بالتعاون مع الأردن ومصر

582

مخاوف التخلّف عن سداد الدين الأمريكي تضغط على الدولار

نفط9

ارتفاع أسعار النفط عالمياً

23

أوكرانيا: لا خطط للتحدث عن اتفاق البحر الأسود هذا الأسبوع

1680165810847

مخاوف الطلب تهبط بأسعار النفط