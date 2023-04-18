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الثلاثاء، 18-04-2023 01:57 م

موعد إطلاق أول عملة رقمية إسلامية.. ما الذي يجعلها حلالا؟

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الوكيل الإخباري - ذكرت مجلة "أريبيان بزنس" أن أول عملة مشفرة متوافقة مع الشريعة الإسلامية في العالم من المقرر إطلاقها في مايو المقبل، ويأتي ذلك في وقت زاد فيه الإقبال على العملات الرقمية بالعالم.

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وقال أحد مؤسسيها لمجلة "أريبيان بزنس" إن أول عملة رقمية متوافقة مع الشريعة الإسلامية في العالم ، وهي العملة الإسلامية، ستطلق للجمهور الشهر المقبل.

 

وتعمل العملة الإسلامية، التي لا تزال في وضع البيع الخاص، من خلال "حق بلوك تشين" (Blockchain)، وهي شبكة متوافقة مع آلاف التطبيقات في جميع أنحاء العالم.


و"حق بلوك تشين"، التي تعني "الحقيقة" باللغة العربية، تلتزم بصرامة بالمبادئ والتقاليد الإسلامية في مجال التمويل، مع كون العملة الإسلامية هي عملتها المشفرة الأصلية.


ولا تزال العملة تكتسب دعما من رؤوس الأموال الاستثمارية والمؤسسات المالية. وفقا للشريك المؤسس لـ Islamic Coin ، محمد الكاف الهاشمي، فإن هذا الدعم سيبني ثقة المجتمع وثقته في جاذبية العملة قبل إصدارها للجمهور.


وأشار الهاشمي إلى إنه سيتم طرح العملة في مايو المقبل، لكنه لم يحدد التاريخ. وقال: "لقد بدأنا بوضع البيع الخاص بسبب أننا لا نريد أن يعتقد الناس أننا نستخدم كلمة "إسلامي" للتلاعب بمشاعرهم ثم ننتقل لنصبح استثمارا في شيء لا يعرفونه".


وأضاف: "لقد أجرينا بعض أبحاث السوق واكتشفنا أن عملة البيتكوين، على سبيل المثال ، أصبحت العملة الأكثر شهرة ونجاحا لأنها تتمتع بميزة المحرك الأول (أول عملة)".


وتابع: "عندما تنظر إلى Ethereum، كانوا أول من بدأ العقود الذكية. لذلك هناك عامل مشترك هنا: أن تكون "المحرك الأول" في شيء يلبي احتياجات المجتمع.

 

لقد توصلت إلى استنتاج مفاده بأنه إذا أردنا القيام بشيء ناجح وهادف في عالم blockchain وcrypto ، فعلينا أن نحضر شيئا نحن أول المحركين فيه ومن ثم يجب أن نلبي احتياجات المجتمع".


ومن المتوقع أن يصل سوق التمويل الإسلامي العالمي إلى أكثر من 3.69 تريليون دولار بحلول عام 2024، مدعوما بالاهتمام المتزايد بالتمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية، فيما يتوقع أن يصل سوق المنتجات الحلال إلى أكثر من 4 تريليونات دولار.

 

RT

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