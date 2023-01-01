الأحد 01-01-2023
الوكيل الاخباري

الفرجات: أكثر من 905 آلاف زائر للبترا ومشروعات لتعزيز مكانتها عالميا

حادث تدهور يودي بحياة الشابين عليان وجرادات

الاحتلال يعتقل ثلاثة فلسطينيين من الخليل

450 خدمة على تطبيق سند مطلع العام الجديد

أسعار الذهب اليوم الأحد في الأردن

رسميا.. دولة جديدة تعتمد اليورو وتنضم إلى منطقة شنغن

إصابة شاب بالرصاص الحي بمواجهات مع الاحتلال في بلدة بيت أمر

القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك بأكثر من 30 صاروخا

أمانة عمّان تعلن الطوارئ المتوسطة للتعامل مع الحالة الجوية

التربية تنعى وفاة الطالب سيف الطورة

 
الأحد، 01-01-2023 09:31 ص

وارن بافيت يتخطى جيف بيزوس في قيمة الثروة ويقترب من بيل غيتس

556


الوكيل الإخباري - تفوق وارن بافيت على جيف بيزوس في قائمة الأغنياء في عام 2022، ويهدد الآن بإزاحة بيل غيتس باعتباره ثاني أغنى أميركي بعد إيلون ماسك.

اضافة اعلان


وتبلغ قيمة المستثمر الشهير، صاحب شركة بيركشير هاثاواي، بما يقدر بـ 108 مليارات دولار وفقًا لمؤشر "بلومبرغ"، ويأتي خلفه جيف بيزوس، مؤسس أمازون ورئيس مجلس إدارتها، بثروة قدرها 107 مليارات دولار.

غيتس، الشريك المؤسس لمايكروسوفت وأحد أصدقاء بافيت المقربين، تبلغ ثروته 110 مليارات دولار، مما يجعله على مسافة قريبة، حتى ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا وتويتر، لا يتقدم كثيرًا بثروة تبلغ 138 مليار دولار.


وتخلف بافيت عن ماسك بأكثر من 170 مليار دولار، وبيزوس بأكثر من 90 مليار دولار، وغيتس بأكثر من 30 مليار دولار في بداية عام 2022. ( العربية نت)


إقرأ ايضا
ققششسسي

المركزي المصري يقتل السوق السوداء

8-10

التبرعات الخيرية في 2022.. بيل غيتس على رأس القائمة

889

الأسواق العالمية تتكبد خسائر سنوية قاسية في عام 2022

1 - Copy

أسعار الذهب اليوم الأحد في الأردن

Screenshot 2023-01-01 075230

رسميا.. دولة جديدة تعتمد اليورو وتنضم إلى منطقة شنغن

ثببببب

كيف تحمي نفسك مالياً في 2023؟.. إليك خمس نصائح!

أخبار متعلقة
_125579791_78e005eb-5c05-4fc4-b8f7-2baa777e8012

ماسك : لا تنزعجوا من جنون الأسهم

3

2022 كابوس مرعب لأكبر مليارديرات العالم - أرقام

moved_LYNXMPEHAA0CZ_L

إيلون ماسك يخسر 190 مليار دولار وتسلا بأدنى مستوى

63995dfc42360413b758d555

ماسك يخسر لقب أغنى رجل في العالم