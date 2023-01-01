وارن بافيت يتخطى جيف بيزوس في قيمة الثروة ويقترب من بيل غيتس

الوكيل الإخباري - تفوق وارن بافيت على جيف بيزوس في قائمة الأغنياء في عام 2022، ويهدد الآن بإزاحة بيل غيتس باعتباره ثاني أغنى أميركي بعد إيلون ماسك.

اضافة اعلان



وتبلغ قيمة المستثمر الشهير، صاحب شركة بيركشير هاثاواي، بما يقدر بـ 108 مليارات دولار وفقًا لمؤشر "بلومبرغ"، ويأتي خلفه جيف بيزوس، مؤسس أمازون ورئيس مجلس إدارتها، بثروة قدرها 107 مليارات دولار.



غيتس، الشريك المؤسس لمايكروسوفت وأحد أصدقاء بافيت المقربين، تبلغ ثروته 110 مليارات دولار، مما يجعله على مسافة قريبة، حتى ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا وتويتر، لا يتقدم كثيرًا بثروة تبلغ 138 مليار دولار.



وتخلف بافيت عن ماسك بأكثر من 170 مليار دولار، وبيزوس بأكثر من 90 مليار دولار، وغيتس بأكثر من 30 مليار دولار في بداية عام 2022. ( العربية نت)

