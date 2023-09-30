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السبت، 30-09-2023 10:47 ص

176 مليار دولار حجم التجارة الإلكترونية في الصين

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الوكيل الإخباري - أظهر تقرير صناعي حديث، أن صناعة التجارة الإلكترونية عبر البث المباشر في الصين، شهدت تطوراً سريعاً، مع زيادة مستمرة في أعداد المستخدمين وحجم المبيعات.اضافة اعلان


وبلغت مبيعات البث المباشر عبر منصات التجارة الإلكترونية الرئيسية في الصين 176 مليار دولار، في النصف الأول من هذا العام.

وقال التقرير، الذي أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم، إن الشهور الستة الأولى من العام، كان هناك أكثر من 110 ملايين عرض للتجارة الإلكترونية عبر البث المباشر، بما تجاوز 70 مليون قطعة من السلع.


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