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السبت، 26-12-2020 02:02 م

9 % من الناتج المحلي للأردن يُنفق على الصحة

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الوكيل الإخباري - أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني بالتعاون مع شركة نحو التميز للاستشارات ورقة سياسات اليوم السبت بعنوان: " تعزيز القدرة التنافسية للقطاع الصحي في الأردن".

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وبينت الدراسة أنّ التحدي الرئيسي الذي يواجه القطاع الصحي في الأردن لا يتمثّل في عدم كفاية الموارد، بل في كيفية إدارة وتخصيص تلك الموارد المتاحة وتوظيفها، حيث ركزت الورقة على دراسة القضايا التي تؤثر على فاعلية القطاع الصحي في الأردن واستدامته على أساس التمويل والتأمين الصحي.


وأشارت الورقة إلى أن الأردن ينفق حوالي (8% - 9%) من الناتج المحلي الإجمالي على القطاع الصحي سنويًا، ويعد هذا المعدل أعلى بكثير من متوسط ما تنفقه كثير من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وكذلك الدول ذات الدخل المتوسط المرتفع؛ مبينة أن الأردن يحقق أداءً جيدًا في المؤشرات الصحية العامة مثل متوسط العمر المتوقع عند الولادة، ومعدلات الوفيات، والتغطية الصحية الشاملة، ومؤشر الأمن الصحي العالمي، إلا أن أداء الأردن يعتبر أسوأ في القضايا المتعلقة بالأمراض غير السارية وعدد الأسرّة لكل مواطن.


 




 

 


 

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