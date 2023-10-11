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الأربعاء، 11-10-2023 02:00 م

أردوغان: قطع الكهرباء والماء والطعام عن غزة مجزرة وإعدام

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الوكيل الإخباري - قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن قطع السلطات في إسرائيل الكهرباء والماء والطعام عن قطاع غزة، ليس حربا بل مجزرة وإعدام، مؤكدا "أننا ضد استهداف المدنيين من أي طرف من الطرفين".

وجدد أردوغان تأكيده أن موقف أنقرة "واضح ومحدد ومعلن من حربنا نحن على الإرهاب، ومن متابعتنا للتطورات في إسرائيل وغزة وهضبة الجولان"، مشددا على "أننا ضدّ استهداف المدنيين من أي طرف من الطرفين".

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وأكد أنه حتى في الحرب هناك أخلاق"، معتبرا أن "قطع الكهرباء والماء والطعام عن غزة، ليس حربا بل مجزرة وإعدام".


ورأى أن "قصف المناطق المدنية بشكل متعمد لا يعكس تصرف دولة، بل منظمة"، مضيفا: "إذا كانت إسرائيل ستتصرف كتنظيم، وليس كدولة، يجب ألا تتفاجأ من معاملتها كتنظيم وليس كدولة".


وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أعلن يوم الاثنين الماضي، عن حصار كامل على قطاع غزة، في حين قال وزير الطاقة الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إنه أمر بقطع المياه عن القطاع على الفور.


من جهتها، أكدت الأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، أن الحصار الكامل لقطاع غزة، يتعارض مع القانون الدولي الإنساني.

 

RT

 




 

 


 

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