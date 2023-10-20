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حزب الله : مقتل 3 جنود إسرائيليين بهجومين

الجمعة، 20-10-2023 10:43 م

أردوغان يدعو إسرائيل لوقف عملياتها التي تصل حد التطهير العرقي

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الوكيل الاخباري - جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مطالبته الحكومة الإسرائيلية بوقف عملياتها التي تصل حد التطهير العرقي فورا.

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وعلى حسابه في منصة "إكس"، اليوم الجمعة، طالب الرئيس التركي الحكومة الإسرائيلية بعدم توسعة عملياتها التي تستهدف من خلالها المدنيين في غزة .

وأضاف: "من الواضح أن قتل الأطفال والنساء والمدنيين في غزة وقصف المستشفيات والمدارس والمساجد والكنائس لن يساهم في ضمان الأمن".

 

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