أردوغان يدعو إسرائيل لوقف عملياتها التي تصل حد التطهير العرقي

الوكيل الاخباري - جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مطالبته الحكومة الإسرائيلية بوقف عملياتها التي تصل حد التطهير العرقي فورا.



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وعلى حسابه في منصة "إكس"، اليوم الجمعة، طالب الرئيس التركي الحكومة الإسرائيلية بعدم توسعة عملياتها التي تستهدف من خلالها المدنيين في غزة .



وأضاف: "من الواضح أن قتل الأطفال والنساء والمدنيين في غزة وقصف المستشفيات والمدارس والمساجد والكنائس لن يساهم في ضمان الأمن".