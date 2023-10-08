أردوغان يناقش خطوات أنقرة للتسوية الفلسطينية الإسرائيلية مع الحكومة التركية

الوكيل الاخباري- أكد مصدر في الرئاسة التركية أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يناقش مع الحكومة الخطوات الدبلوماسية لأنقرة بشأن التسوية الفلسطينية الإسرائيلية.



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وقال المصدر: "سيعقد اجتماع لمجلس الوزراء غدا في مقر الرئيس (رجب طيب أردوغان) في أنقرة، الأجندة الرئيسية هي الاجتماعية والاقتصادية، ولكن بالطبع سيتم طرح أحداث السياسة الخارجية، فالرئيس يراقب الوضع في إسرائيل، وسوف يناقش مع مجلس الوزراء الجهود الدبلوماسية التي يمكن أن تبذلها أنقرة لحل الوضع".



وتستمر الاشتباكات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لليوم الثاني على التوالي بعد عملية "طوفان الأقصى" التي أعلنها الجناح العسكري لحركة حماس، يوم أمس السبت.

روسيا اليوم