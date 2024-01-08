أمير قطر يصدر أمراً أميرياً بتعديل تشكيل مجلس الوزراء - أسماء

الوكيل الإخباري - أصدر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر اليوم الاثنين الأمر الأميري رقم (1) لسنة 2024 بتعديل تشكيل مجلس الوزراء.





ونص الأمر على أن يعين كل من:

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1- الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزيرا للبيئة والتغير المناخي.

2- الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني وزيرا للرياضة والشباب.

3- السيد إبراهيم بن علي بن عيسى الحسن المهندي وزيرا للعدل ،ووزيرا للدولة لشؤون مجلس الوزراء.

4- السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزيرا للبلدية.

5- السيد سلطان بن سعد بن سلطان المريخي وزيرا للدولة للشؤون الخارجية، عضوا بمجلس الوزراء.



وقضى الأمر الأميري بالعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية.