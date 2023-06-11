إعصار بيبارجوي يرفع حالة التأهب في الهند

الوكيل الإخباري - أعلنت السلطات الهندية حالة التأهب في ولايات جوجارات ومهاراشترا وجوا غرب البلاد ومناطق ساحلية أخرى، بعد أن حذر خبراء الأرصاد من تزايد قوة إعصار فوق بحر العرب.

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وطلبت السلطات من مناطق الصيد وقف عملياتها لخمسة أيام مقبلة في شرق ووسط بحر العرب وفي منطقتي ساوراسترا وكوتش، قبل وصول الإعصار بيبارجوي.



ونقلت «سكاي نيوز عربية» عن دائرة الأرصاد الهندية، التي صنفت بيبارجوي «عاصفة شديدة جداً»، أمس السبت، أن الإعصار يبعد نحو 620 كيلومتراً إلى الغرب والجنوب الغربي من مدينة مومباي، فيما نقلت وكالة رويترز عن مصدر «من المرجح جداً أن تزداد قوة الإعصار بشكل أكبر ويتحرك صوب الشمال والشمال الشرقي تدريجياً خلال الساعات المقبلة».



وتم نشر فرق من القوة الوطنية للاستجابة للكوارث وقوة الاستجابة للكوارث بولاية جوجارات في المناطق التي يحتمل أن تتأثر بالإعصار.

وأزيلت الهياكل غير المستقرة، مثل اللافتات، وتأهبت إدارة الكهرباء لانقطاع التيار.

وطلبت السلطات من مناطق الصيد وقف عملياتها لخمسة أيام مقبلة في شرق ووسط بحر العرب وفي منطقتي ساوراسترا وكوتش، قبل وصول الإعصار بيبارجوي.

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