إلغاء رحلة إسرائيلية لدبي بعد رفض السعودية المرور بأجوائها

الوكيل الإخباري - ألغت شركة طيران إسرائيلية، الثلاثاء، رحلة جوية كانت مقررة إلى دبي، بعد رفض السلطات السعودية السماح لها بالمرور في أجواء المملكة السعودية، بحسب إعلام عبري.



وقالت إذاعة جيش الاحتلال إنه "بعد 10 ساعات من التأخير تم إلغاء الرحلة التي كان من المفترض أن تقلع من مطار بن غوريون إلى دبي، وعاد الركاب إلى منازلهم".



والرحلة الجوية تابعة لشركة "يسرائير"، ثالث أكبر شركة طيران في "إسرائيل" بعد "العال" و"أركياع".



وحسب المصدر ذاته، سيتم نقل جميع ركاب "يسرائير" الموجودين في دبي والذين كان يفترض عودتهم على متن الطائرة نفسها إلى الفنادق، انتظارا لحل المشكلة.



من جانبه، قال موقع "جلوبس" الاقتصادي العبري، إن إلغاء إقلاع الطائرة من مطار بن غوريون جاء على خلفية "رفض سلطات الطيران في السعودية منح الشركة تصريحا بالمرور في المجال الجوي للمملكة السعودية".

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