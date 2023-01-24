إيران تعد حزمة عقوبات جديدة ضد الاتحاد الأوروبي وبريطانيا

الوكيل الاخباري- صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، بأن طهران تعد حزمة عقوبات جديدة ضد الاتحاد الأوروبي، وبريطانيا.



وأوضح كنعاني عبر "تلغرام"، أن تصرفات الاتحاد الأوروبي وبريطانيا إشارة على عدم إدراكهما للواقع الإيراني الحديث بشكل صحيح، فضلا عن ارتباكهما من السلطة في طهران، وستعلن إيران قريبا قائمة عقوبات جديدة ضد منتهكي حقوق الإنسان ودعاة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا".



ويشار إلى أن الاتحاد الأوروبي صادق أمس على حزمة عقوبات جديدة ضد إيران، شملت 18 فردا، و19 منظمة، بدعوى مشاركتهم في قمع الاحتجاجات في إيران، إثر مقتل الشابة الكردية مهسا أميني.

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روسيا اليوم