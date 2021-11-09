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الثلاثاء، 09-11-2021 08:24 ص

استقالة ثاني وزير في بيرو خلال أسبوع

بيرو


الوكيل الإخباري - قال والتر إديسون أيالا غونزاليس وزير دفاع بيرو، إنه قدم استقالته أمس الاثنين. وأصبح بذلك ثاني وزير يترك منصبه في هذه الدولة في الأسبوع الأخير.

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وأضاف الوزير، في تغريدة على تويتر: "أسلم منصبي إلى رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، وأشكر بلدي وأؤدي واجبي تجاه البلاد".


ووفقا لصحيفة El Comercio ، جاءت استقالة وزير الدفاع، بأن أن اشتكى بعض كبار المسؤولين العسكريين من الضغوط المزعومة من جانب الوزير لترقية أشخاص مقربين من الرئيس بيدرو كاستيلو.


في 2 نوفمبر، استقال لويس بارانزويلا وزير داخلية بيرو، بعد اتهامه بتنظيم حفلة في انتهاك للحظر الذي فرضته وزارة الداخلية نفسها خلال الوباء.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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