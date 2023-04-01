السبت 01-04-2023
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السبت، 01-04-2023 03:43 ص

اغتيال قائد في الجيش اليمني إثر هجوم بالرصاص في مدينة تعز

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الوكيل الإخباري - اغتال مسلحان مجهولان، يوم الجمعة، قائدا في الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا، في محافظة تعز جنوب غربي اليمن.

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وأفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة تعز، بأن مسلحين اثنين يستقلان دراجة نارية أطلقا النار على رئيس عمليات اللواء الثالث حرس حدود في الجيش اليمني العقيد ياسر الحاشدي، أثناء تواجده في حي وادي القاضي وسط مدينة تعز، وأضاف أن الهجوم أدى إلى مقتل العقيد الحاشدي، فيما فر منفذا الهجوم إلى جهة مجهولة.


وفتحت السلطات الأمنية والعسكرية اليمنية تحقيقا في جريمة اغتيال القائد العسكري لتعقب مرتكبيها.


وتسبب الصراع الدائر على السلطة في اليمن بين الحكومة المعترف بها دوليا وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، للعام الثامن تواليا في انهيار أمني بغالبية المحافظات اليمنية. ( روسيا اليوم

 


 




 

 


 

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