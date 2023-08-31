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الخميس، 31-08-2023 12:38 م

الأسد يستقبل عبد اللهيان في دمشق

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن الرئيس السوري بشار الأسد استقبل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في دمشق، لبحث العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين.

ووصل عبد اللهيان مساء أمس الأربعاء إلى دمشق قادما من طهران على رأس وفد رفيع، حيث التقى رئيس الوزراء السوري حسين عرنوس، وبحث الجانبان آليات متابعة تنفيذ الاتفاقيات والتفاهمات التي تم التوصل إليها خلال زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى سوريا، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين والشعبين.

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كما التقى عبد اللهيان نظيره السوري فيصل المقداد، وعقدا مؤتمرا صحافيا أكد فيه وزير الخارجية الإيراني أن طهران مستمرة في تقديم الدعم لسوريا حتى الوصول إلى استقرار الأوضاع وازدهارها، مشددا على أن عودة سوريا إلى حالتها الطبيعية ولعبها دورها الطبيعي يصب في صالح جميع دول المنطقة.

 

RT

 




 

 


 

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