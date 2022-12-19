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الإثنين، 19-12-2022 07:27 م

الاتحاد الأوروبي يتوصل لاتفاق سياسي لفرض سقف على أسعار الغاز

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الوكيل الاخباري- أعلنت الرئاسة التشيكية لمجلس الاتحاد الأوروبي أن دول التكتل وافقت على فرض سقف على أسعار الغاز.

وقال مصدر في الاتحاد الأوروبي إن وزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي وافقوا على وضع سقف لأسعار الغاز كجزء من آلية تصحيح السوق.

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وأفاد مراسل RT إلى أنه سيتم تحديد سقف سعر الغاز عند 180 يورو لكل ميغاواط في الساعة.

وأشار نقلا عن مصادر أوربية إلى أن ألمانيا كانت من ضمن الدول التي صوتت لصالح وضع سقف لأسعار الغاز وفق الصيغة المعدلة.

ونوه إلى أنه سيتم اللجوء للعمل بالآلية الجديدة في حال ارتفعت الاسعار العالمية للغاز، وتم تثبت هذا الارتفاع لمدة ثلاثة أيام متوالية، حيث يتم حينها اللجوء لتنفيذ الاتفاق لمدة أسبوعين فقط وهذا يعني أن الاتفاق قد لا يتم اللجوء اليه أصلا.

وقال جوزيف سيكيلا وزير التجارة التشيكي: "تمكنا من التوصل إلى اتفاق مهم للغاية بشأن سقف أسعار الغاز. وبالتالي سيكون لدى أوروبا مجموعة من الإجراءات لمساعدتها على الاستعداد لفصل الشتاء المقبل وحماية المواطنين والشركات من التقلبات الشديدة في الأسعار. لقد ضمنت رئاستنا الوحدة حتى في هذه القضية المعقدة".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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