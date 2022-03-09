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الأربعاء، 09-03-2022 02:30 م

الاتحاد الأوروبي يقرر فرض عقوبات جديدة على موسكو ومينسك

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الوكيل الإخباري-قررت دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، خلال اجتماع في بروكسل، فرض عقوبات جديدة على موسكو ومينسك، عقب العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

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ومن بين هذه العقوبات، فصل ثلاثة مصارف بيلاروسية من نظام "سويفت" للتحويلات المالية، وفق ما أعلنت الرئاسة الفرنسية لمجلس الاتحاد الأوروبي.


وبحسب ما ذكرت الرئاسة الفرنسية لمجلس الاتحاد الأوروبي في "تويتر"، أقر ممثلو الدول الأعضاء خلال الاجتماع أيضا عقوبات جديدة تستهدف القطاع البحري والعملات المشفرة، كما أضافوا قادة روس و"أوليغارش" إلى قائمتهم السوداء، في تدابير تهدف إلى استكمال الحزم الثلاث من العقوبات التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي في الأسبوعين الماضيين.

 

روسيا اليوم

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