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الجمعة، 18-03-2022 11:14 م

الاسد يلتقي محمد بن راشد في دبي

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الوكيل الإخباري - زار الرئيس السوري بشار اﻷسد الإمارات، والتقى بنائب الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في دبي.

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وقالت وكالة الأنباء السورية (سانا) إن اللقاء تناول "مجمل العلاقات بين البلدين وآفاق توسيع دائرة التعاون الثنائي لاسيما على الأصعدة الاقتصادية والاستثمارية والتجارية".


وأضافت الوكالة أن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وهو أيضا رئيس الوزراء حاكم دبي "رحّب خلال اللقاء بزيارة الرئيس الأسد والوفد المرافق، وأعرب عن خالص تمنياته لسوريا وشعبها بأن يعم الأمن والسلام كافة أرجائها، وأن يسودها وعموم المنطقة الاستقرار والازدهار بما يعود على الجميع بالخير والنماء".


وحضر اللقاء ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ونائب حاكم دبي نائب رئيس الوزراء وزير المالية الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم.

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