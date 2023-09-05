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الثلاثاء، 05-09-2023 12:59 م

البرلمان العربي: تأسيس المنظمة العالمية للمياه خطوة هامة لحماية الأمن المائي العربي

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الوكيل الإخباري - أشاد البرلمان العربي، بإعلان المملكة العربية السعودية عن تأسيس المنظمة العالمية للمياه، معتبراً أنها خطوة هامة لتضافر الجهود العربية والدولية لحماية الأمن المائي.

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وأكد رئيس البرلمان عادل بن عبدالرحمن العسومي، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن الأمن المائي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي والدولي، وأن هذه الخطوة تساهم بشكل كبير في تعزيز التعاون وتضافر الجهود لمواجهة التحديات الراهنة التي تعاني منها العديد من دول العالم جراء شح المياه.


وأشار العسومي الى أن المنظمة العالمية للمياه التي سيكون مقرها الرياض تمثل إضافة جديدة للدور المحوري الذي تلعبه المملكة العربية السعودية على المستوى العربي والإقليمي والدولي.

 




 

 


 

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