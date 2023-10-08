الأحد 08-10-2023
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الأحد، 08-10-2023 01:12 م

الجيش الروسي يعلن القضاء على 17 عنصرا أوكرانيًا قرب خيرسون

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الوكيل الإخباري - استهدفت قوات دنيبر الروسية تجمعا للقوات الأوكرانية في منطقة جزيرة أليكسيفسكي بالقرب من مقاطعة خيرسون، ما أسفر عن مقتل 12 مسلحا وتدمير راجمات صواريخ في المكان.

وقال مصدر مطلع: "على مدى الـ 24 ساعة الماضية، نتيجة لهجوم ناري من قبل تشكيلات مجموعة قوات دنيبر في اتجاه خيرسون، تم تدمير تجمع لقوات العدو في منطقة جزيرة ألكسيفسكي، ما أسفر عن مقتل 12 فردا من القوات الأوكرانية".

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ووفقا له، في منطقة جزر خيرسون، الواقعة عند مصب نهر الدنيبر، دمر الجيش الروسي راجمة صواريخ أوكرانية من طراز "غراد بي إم 21"، مخلفا 5 قتلى كانوا يديرونها.


وفي منطقة بلدة سادوفو في خيرسون، دمر الجيش الروسي مدفع هاوتزر من طراز D-20 ومدفع هاون عيار 120، إلى جانب أطقم وذخيرة هذه المدافع، كما تم إعطاب آلية واحدة، ويشار إلى أن عدد القتلى من القوات الأوكرانية بلغ 17 قتيلا في هذه العمليات.

 

RT

 




 

 


 

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