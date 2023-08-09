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الأربعاء، 09-08-2023 05:08 م

الجيش الروسي يواصل تقدمه في مقاطعة خاركوف ويقضي على 795 جنديا أوكرانيا

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الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الدفاع الروسية استمرار تقدم الجيش الروسي وتعزيز نقاطه التكيتيكة في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا، والقضاء على 795 جنديا أوكرانيّا على مختلف المحاور.اضافة اعلان


وجاء في بيان وزارة الدفاع عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:

على محور كوبيانسك واصلت قواتنا تقدمها وعززت مواقعها التكتيكية وقضت على 75 جنديا أوكرانيا ودمرت مدفع Krab بولنديا ورادار AN / TPQ-50 أمريكيا.
على محور دونيتسك، تم صد خمس هجمات والقضاء على 370 جنديا أوكرانيا وتدمير مدفع M777 أمريكي ومدفع Krab بولندي وعدة مدافع D-20.
 على محور زابوروجيه تم صد ثلاث هجمات على بلدتي رابوتينو وأوسبينوفكا بمقاطعة زابوروجيه، والقضاء على 40 جنديا أوكرانيا، وتدمير مدفع Gvozdika، ومدافع D-30.
على محور كراسنوليمانسكي في دونيتسك تم صد هجومين والقضاء على 80 جنديا أوكرانيا، وتدمير مدافع D-20.
جنوب دونيتسك القضاء على 180 جنديا أوكرانيا وتدمير مدفع Krab ومدفعي جياسينت-بي ومدافع أكاتسيا.

 على محور خيرسون تم القضاء على نحو 50 جنديا أوكرانيا، وتدمير مدفع M777 ومدفع Giacint-B، ومدفع Gvozdika ومدافع D-30 واعتراض 9 صواريخ HIMARS أمريكية.

 




 

 


 

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