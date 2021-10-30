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السبت، 30-10-2021 01:27 م

الحكومة اللبنانية: حريصون على العلاقات مع كل دول مجلس التعاون الخليجي

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الوكيل الإخباري - أكدت الحكومة اللبنانية، اليوم السبت، أنها حريصة على الحفاظ على العلاقات مع كل دول مجلس التعاون الخليجي، بعد انتهاء اجتماع الخلية الوزارية بشأن توتر العلاقات مع السعودية.

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وأكدت الحكومة اللبنانية أنها "ستواصل العمل لأن البلاد لا تتحمل البقاء دون حكومة بسبب أوضاعها الصعبة"، مؤكدة  حرصها على "بقاء لبنان في الصف العربي".


وقال وزير الخارجية اللبناني، عبد الله بو حبيب، إن "الجهات الدولية التي تواصل معها رئيس الوزراء، نجيب ميقاتي، طلبت منه عدم التفكير بالاستقالة".
وأضاف: "تواصلنا مع الأمريكيين لحضور اجتماع خلية الأزمة لأنهم قادرون على معالجة الراهنة مع دول الخليج العربية".

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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