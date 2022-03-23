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الأربعاء، 23-03-2022 03:49 م

السعودية .. انتخاب اعضاء المجلس التنسيقي السعودي للحجاج

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الوكيل الإخباري-اعتمدت وزارة الحج والعمرة، ممثلة في اللجنة العليا لانتخابات أعضاء المجلس التنسيقي لشركات ومؤسسات حجاج الداخل أسماء 16 مرشحاً للدورة الانتخابية الثالثة للأعوام الأربعة القادمة: (1443 - 1447)، المتقدمين للترشيح لعضوية «المجلس»، وذلك بناء على اللائحة الخاصة بهذه الانتخابات.

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والمرشحون هم: بدر القرشي، وخالد الغيثي، وزهير غنيم، وساعد الجهني، وسراج القرشي، وسلطان القرشي، وعبدالرحمن الحقباني، وعبدالله العصفور، وعبدالله المويهي، وعليان الصاعدي، وعلي أبو سرهد، وغازي الظفيري، ومحمد البكري، ومحمد سعد القرشي، وناصر الأحمري، ويوسف الظفيري. وأكّد رئيس المجلس التنسيقي المُكلّف الدكتور ساعد بن سعيد الجهني أن المُرشحين الذين تمّ اعتماد أسمائهم من مُلاك مؤسسات وشركات خدمة حُجّاج الدّاخل، هم جديرون بذلك وأهل لهذه الثقة لما يتمتعون به من مؤهلات وممارسات طويلة وخبرات ميدانية كبيرة مُكتسبة في مجال خدمة ضيوف الرحمن، وأن من سيتم اختيارهم منهم لعضوية مجلس الإدارة سيكونون على قدر هذه المسؤولية، وسيقومون بهذه المهمات الجليلة والنبيلة على النحو الذي يرضي الله سبحانه وتعالى وينال رضا الحُجّاج، ويحقق الرغبات والتطلعات، داعيًا أعضاء الجمعية العمومية للمشاركة في الانتخابات والإدلاء بأصواتهم. يذكر أن فترة الحملات الانتخابية تبدأ غدا (الخميس) وتستمر حتى يوم الإثنين القادم على أن يكون يوم الخميس 28 شعبان يومًا للتصويت وإعلان الفائزين.

عكاظ

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