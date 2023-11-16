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الخميس، 16-11-2023 09:28 ص

السعودية توضح سبب منعها دخول مسافرين أفارقة إلى البلاد

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الوكيل الإخباري- أصدرت سفارة المملكة العربية السعودية في أبوجا، نيجيريا، بيانا لتوضيح سبب منع مسافرين نيجيريين من دخول البلاد وإعادتهم إلى وجهاتهم الأولية.

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وأوضحت السفارة أن سبب ترحيل المواطنين النيجيريين عند نقطة الدخول إلى السعودية ، هو عدم استيفائهم لشروط ومتطلبات الدخول وفقا للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية ، مشيرة إلى أن الركاب الذين تم منعهم من دخول السعودية قدموا معلومات غير صحيحة أثناء تقديم طلبات للحصول على "فئة تأشيرة"، غير مطابقة لحالتهم الفعلية.


كما أكدت السفارة أهمية اتباع الإجراءات والقوانين التي وضعتها السعودية لجميع الزوار، وضرورة مراجعة جميع المستندات المطلوبة قبل المغادرة من بلدانهم إلى المملكة العربية السعودية للتأكد من مطابقتها للشروط المحددة.


وأوضحت أن هذه الإجراءات لا تقتصر على المواطنين النيجيريين فقط، بل تشمل جميع المواطنين القادمين من الدول الأخرى.


ووفقا لتقارير نيجيرية، فقد تم إعادة حوالى 177 مسافرا من أصل 264 وصلوا السعودية على متن رحلة طيران "السلام- السلام" قادمين من نيجيريا خلال الأسبوع الجاري.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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