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الثلاثاء، 27-06-2023 12:04 م

السفارة الروسية في القاهرة تحذر المصريين من كارثة تنوي لها أوكرانيا

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الوكيل الإخباري- أصدرت السفارة الروسية في القاهرة بيانا، اليوم الثلاثاء، تحذر فيه المصريين من نية أوكرانيا إحداث كارثة نووية كبرى.

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وأوضحت السفارة الروسية في بيانها: "تهدد السلطات الأوكرانية علانية بحدوث كارثة نووية في محطة الطاقة النووية في زابوروجي الواقعة على الأراضي الروسية. بل إنهم يعدون سكانهم لهذا الحدث. بعبارة أخرى، خططوا لتفجير محطتنا للطاقة النووية، على سبيل المثال، عن طريق قصفها المكثف بقاذفات صواريخ HIMARIS الأمريكية المتعددة، أو صواريخ Storm Shadow البريطانية -الفرنسية بالطبع بالاتفاق مع أسيادهم في واشنطن ولندن وباريس".

وتابع البيان: "إن نظام النازيين الجدد في كييف، الذي فشل في هجومه المضاد الذي حظي بتغطية إعلامية جيدة، والقادة الغربيون، المحبطون من عدم فعالية ضغطهم على روسيا، يريدون تسميم منطقة شاسعة بدافع الغضب، كما دمروا مؤخرًا المنطقة محطة الكاخوفسكايا الروسية للطاقة الكهرومائية، مما تسبب في فيضانات هائلة".

وأشارت إلى أنه مع ذلك، في حالة وجود محطة للطاقة النووية لن تعاني بلادنا فحسب، بل ستعاني أيضا أوكرانيا وأجزاء كثيرة من أوروبا وبقية العالم، أي أن الكارثة تهدد البشرية جمعاء، بالإضافة إلى ذلك، فإن تفجير الإرهابيين الأوكرانيين بتواطؤ غربي في محطة الطاقة النووية في روسيا سيعني هجوم الغرب علينا بمساعدة الأسلحة النووية. هذا سيجعل العالم على شفا حرب نووية.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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